Какой сегодня праздник: День суши и роллов

День суши и роллов появился благодаря растущей популярности суши и роллов за пределами Японии. Его цель — популяризировать японскую кухню, познакомить людей с традициями и разнообразием блюд. Первые прототипы суши появились в VIII веке в Юго‑Восточной Азии как способ консервации рыбы в ферментированном рисе. В XIX веке в Токио повар Ханая Йохэй начал подавать нигири — небольшие порции риса с ломтиком свежей рыбы. Это стало началом современного формата суши. В XX веке суши и роллы распространились по миру, особенно после 1960−1970‑х годов, когда японская кухня вошла в моду в США и Европе. Чем отличаются суши и роллы? Суши — общее название для блюд из приправленного уксусом риса с различными топпингами (чаще всего морепродуктами). Классический вариант — нигири: комочек риса с ломтиком рыбы сверху. Роллы (макидзуси) — разновидность суши в виде рулета: рис и начинка (рыба, овощи, сыр и т. д.) заворачиваются в лист нори (водорослей) и нарезаются на кусочки. В России в 2024 году продажи роллов и суши достигли 172 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2020 по 2024 год рынок вырос на 82% — с 94 до 172 тыс. тонн. В 2025 году за 9 месяцев наблюдался значительный рост: в натуральном выражении продажи увеличились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 19 тыс. тонн.