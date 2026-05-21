Какой сегодня праздник: День суши и роллов

День суши и роллов появился благодаря растущей популярности суши и роллов за пределами Японии. Его цель — популяризировать японскую кухню, познакомить людей с традициями и разнообразием блюд. Первые прототипы суши появились в VIII веке в Юго‑Восточной Азии как способ консервации рыбы в ферментированном рисе. В XIX веке в Токио повар Ханая Йохэй начал подавать нигири — небольшие порции риса с ломтиком свежей рыбы. Это стало началом современного формата суши. В XX веке суши и роллы распространились по миру, особенно после 1960−1970‑х годов, когда японская кухня вошла в моду в США и Европе. Чем отличаются суши и роллы? Суши — общее название для блюд из приправленного уксусом риса с различными топпингами (чаще всего морепродуктами). Классический вариант — нигири: комочек риса с ломтиком рыбы сверху. Роллы (макидзуси) — разновидность суши в виде рулета: рис и начинка (рыба, овощи, сыр и т. д.) заворачиваются в лист нори (водорослей) и нарезаются на кусочки. В России в 2024 году продажи роллов и суши достигли 172 тыс. тонн, что на 3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2020 по 2024 год рынок вырос на 82% — с 94 до 172 тыс. тонн. В 2025 году за 9 месяцев наблюдался значительный рост: в натуральном выражении продажи увеличились на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 19 тыс. тонн.
День Шерлока Холмса — неофициальный литературный праздник, который отмечают ежегодно 22 мая. Он посвящён самому знаменитому литературному сыщику и его создателю — сэру Артуру Конан Дойлу. Дата приурочена ко дню рождения Артура Конан Дойла (1859 год) — английского писателя, врача и публициста, подарившего миру Шерлока Холмса, атмосферу викторианского Лондона и метод дедукции. Образ Холмса давно вышел за пределы книг. Он стал прототипом для множества детективов в литературе (Эркюль Пуаро, Ниро Вульф и др.) и кино, а его метод повлиял на криминалистику и аналитические дисциплины. Персонаж получил рекордное число экранизаций (занесён в Книгу рекордов Гиннесса), адрес «Бейкер‑стрит, 221Б» превратился в культурный символ, и поклонники до сих пор пишут туда письма.
День основания Третьяковской галереи отмечают ежегодно 22 мая. Это памятная дата в истории российской культуры, посвящённая началу формирования одного из крупнейших музеев русского искусства. Датой основания считается 22 мая (10 мая по старому стилю) 1856 года. В этот день московский купец и меценат Павел Михайлович Третьяков приобрёл две картины русских художников: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Эта покупка положила начало коллекции, которая впоследствии стала основой Третьяковской галереи. В 1881 году галерея открылась для всеобщего посещения. В 1892 году Павел Третьяков передал своё собрание в дар городу Москве. На тот момент коллекция включала 1287 живописных произведений, 518 рисунков и 9 скульптур. Сегодня коллекция Третьяковской галереи насчитывает более 180 тысяч произведений искусства X-XXI веков.