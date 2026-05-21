"Мы не можем терять таких людей": Яна Лантратова вступилась за блогера Ивана Черкашина, которому из-за ошибки грозит депортация

Блогер и токарь Иван Черкашин из Казахстана попал в реестр контролируемых лиц. Ему заблокировали счета и грозит депортация с запретом на въезд на пять лет. Полгода он пытается решить проблему через миграционные службы. Об этом пишет уполномоченный по правам человека Дарья Лантратова.
«Вижу, как активно люди поддерживают Ивана, отмечая его преданность стране. И я полностью с этим согласна! Иван не только работает на заводе токарем, но и популяризирует рабочие профессии через свой блог, который собрал почти 300 тысяч подписчиков. Такие люди работают на нашу страну и являются настоящими патриотами. Мы не можем терять таких людей», — обратила внимание уполномоченный по правам человека.
Она считает недопустимым, чтобы заслуженный человек страдал из-за бюрократической ошибки. Лантратова подчеркнула, что страна не может терять таких людей. Лантратова попросила взять МВД РФ эту ситуацию на контроль.
В ведомстве отметили, что инцидент близок к завершению. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что блогер приглашен в миграционное подразделение в Санкт-Петербурге на 22 мая для оформления документов, которые позволят урегулировать его правовой статус в РФ.
Ранее KP.RU передало рассказ блогера-заводчанина Черкашина о том, как в России решаются миграционные проблемы. Это обращение вызвало отклик в Сети. А сам Черкашин заявил о желании получить гражданство РФ.