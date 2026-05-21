Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова выпустили из СИЗО

Белгородский областной суд отменил решение Свердловского райсуда Белгорода об очередном продлении Антону Иванову меры пресечения в виде заключения под стражу. В суде сообщили, что бывший мэр отправлен под домашний арест до 13 июля. Решение об освобождении Антона Иванова из СИЗО, по данным «Ъ», приняли в связи с процессуальными нарушениями, допущенными при продлении ареста в начале мая.