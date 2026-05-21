«Обносят, как обычно»: Путин пошутил про артистов в Кремле

Путин пошутил про артистов и шампанское на вручении госнаград в Кремле.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин в Кремле пошутил про артистов и шампанское, общаясь с лауреатами госнаград. Рядом с главой государства в тот момент были народные артисты Надежда Бабкина и Юрий Антонов.

«Вот артистов обносят, как обычно, да?» — Путин пошутил, заметив, что у Антонова нет бокала.

Надежда Бабкина отметила, что артисты по большей части «не пьют, а только нюхают». А Антонов заявил, что действительно ему не досталось стакана. Бабкина решила поддержать дружескую атмосферу и предложила вокалисту свой стакан. В этот момент как раз поднесли новую партию бокалов с напитками.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин любит разрядить обстановку на официальных мероприятиях. Недавно он пошутил на тему национальной кухни во время встречи с малочисленными народами России.