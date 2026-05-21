В Хабаровском крае более 200 регистраторов поликлиник повысят квалификацию

Более 200 сотрудников, которые работают в регистратурах поликлиник Хабаровского края, повысят свои компетенции в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Специальный тренинг для работников регистратур пройдет в июне 2026 года. Организовали масштабное обучение эксперты страховой компании «СОГАЗ-Мед». Они собрали и адаптировали лучшие практики взаимодействия, используемые в передовых клиниках России. Например, во время занятий рассмотрят вопросы формирования пациентоориентированности, стандарты эффективного общения, отработают психологические приемы разрешения конфликтных ситуаций.
«После тренинга сотрудники регистратур смогут быстрее и внимательнее отвечать на вопросы посетителей, создавать дружелюбную атмосферу с первых минут визита пациента, минимизировать очереди и делать процесс записи максимально удобным. Уверены, что такое обучение — прямой вклад в здоровье и спокойствие жителей края», — подчеркнули в краевом минздраве.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.