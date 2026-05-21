Нашедшего останки д’Артаньяна археолога задержали в Нидерландах

Нидерландские правоохранители задержали археолога Вима Дейкмана, которого подозревают в сокрытии костных останков, предположительно принадлежащих легендарному мушкетеру д’Артаньяну. Он отказался передать властям найденные фрагменты во время раскопок в одной из церквей Маастрихта.

Полиция была вынуждена вмешаться после того, как археолог не раскрыл местонахождение находки. После того как Дейкман все же сообщил о том, где лежат останки, его отпустили. Однако он остается под подозрением.

Дейкман, который на протяжении многих лет занимался поисками могилы полководца, подозревается в утаивании двух зубов и части плечевой кости, передает газета De Telegraaf.

Останки обнаружили еще в феврале, когда просела часть пола в церкви, которая в XVII веке служила местом захоронения знатных персон. Ученые отдельно обратили внимание на фрагменты пули, найденные в районе грудной клетки скелета.

