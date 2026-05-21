Надежда Бабкина в Кремле пожелала «отравиться» тем, кому не нравится Россия

Певица Надежда Бабкина, выступая на церемонии награждения в Кремле, произнесла эмоциональную патриотическую речь. Она призналась в глубокой любви к России, а также заявила о поддержке специальной военной операции. Артистка отдельно жестко высказалась в адрес тех, кому «не нравится наша страна».
Бабкина заявила о своей безграничной любви к России, ее «голубому небу», родной земле и «многонациональному народу», который она назвала главным стратегическим ресурсом государства.
— Мы продолжаем подвиг наших отцов, наших родителей. Мы не можем не победить, и Россия никогда не сдастся по причине нашего удивительного многонационального генетического кода, который создал такой сплав, который нас всех держит. Ну, а кому не нравится — пускай отравится, — передают слова артистки «Вести».
Надежда Бабкина является основательницей и руководителем ансамбля «Русская песня», созданного в 1974 году, на базе которого впоследствии возник одноименный Московский государственный академический театр.
Зимой президент России Владимир Путин наградил Надежду Бабкину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.