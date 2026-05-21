Эксперт рассказал, могут ли россияне при угрозе БПЛА уйти на удаленку

Решение об удаленном формате работы при угрозе БПЛА должен принимать работодатель. Об этом заявил в беседе с радио Sputnik первый заместитель Председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции ГД Эрнест Валеев.
«Вопрос в любом случае на усмотрение работодателя. Если он считает возможным, то он может дать это разрешение», — сказал Валеев.
Он отметил, что решать, какой режим вводить, должны не работодатели, а государство. Эксперт добавил, что если объявят чрезвычайную ситуацию, то тогда уже работодателю придется действовать.
Валеев считает, что что в настоящее время ни в одном из городов страны не наблюдается столь опасная обстановка, которая бы вынудила работодателей переводить своих сотрудников на удаленный формат работы.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.