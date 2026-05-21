Нижегородскую медсестру осудили за гибель ребенка в детском лагере

Арзамасский городской суд вынес приговор по громкому делу о гибели ребенка в детском лагере. На скамье подсудимых оказалась старшая медсестра «Золотого колоса», где три года назад от стрептококковой инфекции скончался 13-летний подросток. О решении суда сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Напомним, трагедия произошла летом 2023 года. У мальчика внезапно поднялась температура, началась рвота, через несколько дней он умер. Расследование Роспотребнадзора показало, что причиной вспышки стала стрептококковая инфекция, которая способна вызывать тяжелейшие поражения: от кожных инфекций до сепсиса и токсического шока. После трагедии лагерь продезинфицировали, и когда пробы воды и смывов пришли в норму, учреждение возобновило работу.
Суд установил, что старшая медсестра, ответственная за соблюдение санитарных норм, вовремя не сообщила руководству о нарушениях и не приняла необходимых мер. Женщину признали виновной по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание и смерть человека. Ей назначили два с половиной года ограничения свободы. Свою вину она не признала, приговор пока не вступил в законную силу.