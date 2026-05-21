Все суда, прибывающие в Иран и отправляющиеся из него, проходят одобрение США, резюмировал Трамп. По его словам, Тегеран теряет до $500 млн в день из-за этого. При этом лидер Белого дома считает, что именно Европа должна заботиться об открытии Ормузского пролива, ведь ЕС страдает больше всех от энергетического кризиса, который развивается с каждым днем все сильнее. Но Брюссель пока не делает ничего, чтобы избежать экономической катастрофы.