27 талантов из Хабаровского края выступили на «Российской школьной весне»

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край достойно представил свои творческие силы на финале фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе. 27 участников продемонстрировали мастерство в вокале, театре и оригинальном жанре, сообщает пресс-служба «Молодежь Хабаровского края». Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Алиса Воронова из Верхнебуреинского района завоевала звание лауреата I степени в театральном направлении, а коллектив «Театралы» из Амурского района стал лауреатом II степени в той же номинации. В вокальном направлении высоких результатов добились Варвара Литвинцева и Савелий Гордеев из Хабаровска — оба получили звание лауреата II степени.

Особого признания удостоился цирковой коллектив «Смайлики» из Хабаровского района: жюри присудило группе специальный приз за композицию номера в категории «Оригинальный жанр».

Достижения участников подчёркивают развитую систему поддержки детского творчества в регионе и высокий уровень подготовки юных артистов.

