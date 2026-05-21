Австрийские учёные выяснили, что женщины травмируются в ДТП значительно чаще мужчин

Эксперты проанализировали около двух тысяч автокатастроф, произошедших в Австрии с 2012 по 2024 год. Затем они воссоздали каждую аварию с помощью виртуальных моделей человеческого тела, чтобы понять, как именно мужские и женские тела реагируют на столкновение. По данным исследования, особенно уязвимы женщины старше 50 лет — они получают травмы значительно чаще мужчин. В целом риск серьёзных увечий или смерти среди женщин оказался почти в два раза выше.