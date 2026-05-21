Махачкала, Мурманск и Сочи вошли в топ городов России с лучшими бутик-отелями

Путешественников больше всего восхищают авторский дизайн, атмосфера и внимание к деталям в отелях Махачкалы, Мурманска и Сочи, к такому мнению пришли эксперты сервиса OneTwoTrip после изучения 12 тыс. отзывов.
Результаты показали, что качественный сервис и неординарные интерьеры сегодня можно встретить далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Лидером рейтинга стала Махачкала (15,5% восторженных отзывов). Путешественники чаще всего упоминают уникальный стиль, дизайн, камерную обстановку и авторского подхода к оформлению.
На втором месте — Мурманск (15,0% похвал). Гостей привлекает концептуальный, но функциональный нордический дизайн.
Тройку лидеров замыкает Сочи (12,5%). Туристы отмечают стильные интерьеры, современные решения (например, электрожалюзи) и даже картинные галереи внутри зданий.
В пятерку также вошли Великий Новгород (12,0% отзывов о дизайнерском ремонте и брендовой косметике) и Зеленоградск (11,5% — за камерность, минимализм и исторические легенды).
Эксперты сервиса подчеркивают: развитие внутреннего туризма напрямую стимулирует рост качества услуг. А в условиях перенасыщенности визуальным контентом и жесткой борьбы за внимание аудитории турист все чаще принимает решение под влиянием эмоций, ярких визуальных образов, личных ассоциаций и степени узнаваемости бренда или места, говорит проректор по развитию программ магистратуры и аспирантуры Российской международной академии туризма Татьяна Рассохина.
По ее словам, при выборе отеля на онлайн-платформах именно дизайн нередко становится решающим фактором: запоминающийся фасад, необычная архитектурная форма, выразительная деталь или интуитивно притягательная атмосфера могут склонить чашу весов в пользу конкретного варианта.
Эксперт подчеркивает: современный отель давно перестал восприниматься просто как здание с номерами. Сегодня это самостоятельная точка притяжения, часть его визуального и эмоционального опыта.
«Особенно ценными становятся пространства, которые создают ощущение “места, где все было иначе” — будь то необычная игра света, синтез архитектуры с окружающим ландшафтом или глубокая интерьерная метафора. В таком случае отель перестает быть лишь декорацией поездки: он превращается в ее смысловое ядро, повод для фотографии, повода для рассказа, желания вернуться и порекомендовать его друзьям», — говорит она.