Трамп: США хотят вывезти уран из Ирана для его возможной утилизации

«Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», — сообщил он в беседе с журналистами.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана обсуждать с Москвой возможность вывоза обогащенного урана на территорию России. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова также заявила, что Москва готова оказать помощь Тегерану и Вашингтону в решении ситуации с обогащенным ураном.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что Вашингтон и Тегеран в ходе переговоров обсуждают возможную передачу иранского урана России.