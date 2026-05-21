Депутат Госдумы Романенко: Ранняя профориентация школьников обеспечивает кадрами предприятия космоса

Ранняя профориентация московских школьников и бесшовная система подготовки кадров позволяют обеспечивать ведущие предприятия космической отрасли высококлассными специалистами. Об этом заявил Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции «Единая Россия» Роман Романенко 21 мая на встрече с депутатом Московской городской Думы, директором Института космических исследований РАН Анатолием Петруковичем.
— В космической отрасли Москвы сегодня работают более 30 тысяч специалистов, и значительная часть из них — выпускники столичных вузов. В городе выстроена система подготовки кадров «школа — колледж — вуз — индустриальный партнер». У предпрофессиональных классов более 400 партнеров среди учебных заведений и компаний. Школьники уже на этапе обучения получают первые практические навыки, которые помогают им дальше идти в профессию и формируют кадровый резерв для отрасли. Именно такой подход — от школьной парты до рабочего места — гарантирует, что ведущие предприятия столицы не испытывают дефицита в высококлассных специалистах, — сказал Романенко.
Он напомнил, что первые предпрофессиональные классы открылись в московских школах в 2015 году. Сегодня они есть в большинстве учебных заведений. Среди самых востребованных у старшеклассников направлений — «Инженерный класс в московской школе» (действует более чем в 200 учреждениях) и «ИТ-класс в московской школе» (охватывает почти 180 образовательных организаций).
Кадры для космической отрасли.
Как рассказал Романенко, одно из профильных направлений этой системы связано с подготовкой кадров для космической отрасли. При поддержке «Роскосмоса» в 16 московских школах открыты космические инженерные классы. Школьники проводят астрономические исследования, разрабатывают инженерно-технологические проекты вместе с вузами-партнерами, а также параллельно с учебой в школе получают профессию чертежника-конструктора в колледжах. Практическую часть дополняют экскурсии на предприятия ракетно-космической отрасли.
Интерес к космической теме поддерживают и программы дополнительного образования, добавил парламентарий. В школах, дворцах и центрах творчества Москвы работают почти 300 кружков по астрономии, где занимаются свыше 5 тыс. детей.
Системная подготовка отражается и на олимпиадных результатах: столичные школьники регулярно становятся победителями и призерами международных соревнований по астрономии. Например, в 2025 году москвичи завоевали шесть золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиаде и шесть медалей на Международной астрономической олимпиаде.
Научная работа как часть профориентации.
Кроме того, добавил Романенко, каждый год для столичных школьников организуют конференции, образовательные проекты, олимпиады и турниры. Представленные школьниками проекты проходят экспертизу специалистов из вузов и научных организаций. Например, с 2017 года проводится открытая городская научно-практическая конференция «Наука для жизни». Ее победители и призеры получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в вузы-партнеры. Эти баллы учитываются как индивидуальные достижения.
Аналогичные инициативы реализуются и на районном уровне. В Северном Бутове в филиале Образовательного комплекса градостроительства «Столица» в июне по инициативе Романенко состоится карьерный хакатон «Космос в каждом из нас» для учащихся 8−10-х классов. Это командные соревнования, в которых школьникам и студентам профильных учебных заведений предстоит разработать и защитить проекты в инженерной сфере. Группа экспертов во главе с директором Института космических исследований РАН оценит лучшие проекты и даст рекомендации, которые помогут молодым специалистам развиваться и строить успешную карьеру в будущем.
Романенко подчеркнул, что такая комплексная система помогает выстраивать для школьников понятный путь в профессию — от кружков и олимпиад до проектной работы, предпрофессиональных классов и поступления в профильные вузы. Для космической отрасли это возможность заранее формировать кадровый резерв — готовить мотивированных абитуриентов, которые уже понимают специфику направления и приходят в профильные вузы с первым практическим опытом.