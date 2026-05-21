Россиян предупредили о природных аномалиях: катаклизмы накроют РФ уже в скором времени

В ближайшие 10 лет Россия столкнется с множеством климатических аномалий. Об этом рассказал глава Росгидромета Игорь Шумаков. Он предупредил россиян о катаклизмах, которые могут накрыть регионы и столицу уже очень скоро.
Специалист отметил, что глобальное потепление стремительно приближается к России, особенно в Арктике, где процессы идут быстрее.
Шумаков считает, что потепление в Арктике вызвано деятельностью человека, но истинные причины изменения климата неизвестны. По прогнозам Росгидромета, в ближайшие 10 лет российскую Арктику ждут аномалии, и каждый год не будет похож на предыдущий, подчеркнул представитель Росгидромета в разговоре с журналистами РИА Новости.
