Стало известно, примет ли Франция участие в ПМЭФ-2026

RTVI: Франция пока не получала официального приглашения на ПМЭФ-2026.

Источник: Комсомольская правда

Франция пока не получила официального приглашения на Петербургский международный экономический форум, а значит, говорить о полноценном участии страны в мероприятии преждевременно. Подробностями делится RTVI.

По данным европейского дипломатического источника издания, массового ухода французского бизнеса из РФ после 2022 года не произошло. Уточняется, что в стране остались работать примерно две трети компаний из Франции.

Европейский дипломат пояснил, что официальных приглашений на форум пока не было. Он добавил, что если какие-то представители бизнеса и решат приехать в Петербург, то сделают это исключительно в личном качестве.

Напомним, что до главного экономического форума России осталось менее двух недель. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня на площадке «Экспофорума» в Северной столице. Главной темой юбилейного форума заявлен «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Ожидается, что в Петербург приедут тысячи предпринимателей, госчиновников и экспертов из России и десятков зарубежных стран, включая запланированный бизнес-диалог Россия — США.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше