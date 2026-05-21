Стало известно, примет ли Франция участие в ПМЭФ-2026

Франция пока не получила официального приглашения на Петербургский международный экономический форум, а значит, говорить о полноценном участии страны в мероприятии преждевременно. Подробностями делится RTVI.
По данным европейского дипломатического источника издания, массового ухода французского бизнеса из РФ после 2022 года не произошло. Уточняется, что в стране остались работать примерно две трети компаний из Франции.
Европейский дипломат пояснил, что официальных приглашений на форум пока не было. Он добавил, что если какие-то представители бизнеса и решат приехать в Петербург, то сделают это исключительно в личном качестве.
Напомним, что до главного экономического форума России осталось менее двух недель. ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня на площадке «Экспофорума» в Северной столице. Главной темой юбилейного форума заявлен «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Ожидается, что в Петербург приедут тысячи предпринимателей, госчиновников и экспертов из России и десятков зарубежных стран, включая запланированный бизнес-диалог Россия — США.