Алексей Учитель рассказал о самочувствии матери Юлии Пересильд

Российский режиссер Алексей Учитель рассказал о состоянии матери актрисы Юлии Пересильд. Его слова приводит издание Super.
По словам режиссера, мать бывшей возлюбленной чувствует себя «неплохо». Другими подробностями он делиться не стал.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 64‑летней матери Пересильд произошел инфаркт. Ее срочно госпитализировали. В этот момент она была дома.
Ирина Пересильд, уроженка города Пскова, до того, как стала матерью знаменитой актрисы, работала в сфере дошкольного образования, трудясь в детском саду.
Ранее Юлия Пересильд поддержала идею дочери бросить школу.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.