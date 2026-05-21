Экс-ректор БФУ Александр Федоров не смог оспорить приговор

В Калининграде областная судебная коллегия оставила без изменения приговор экс-ректору БФУ имени Канта Александру Федорову. Аналогичное решение принято и в отношении зама Федорова Елены Мялкиной, которая также пыталась оспорить назначенное наказание. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.
Адвокат экс-ректора БФУ обжаловал приговор Александру Фёдорову 25 марта. «Основной упор мы сделаем на наше несогласие с тем обстоятельством, что суд признал доказанными все эпизоды передачи денег Фёдорову от Мялкиной, включая и те, когда профессора по нескольким эпизодам не было не только в Калининграде, но и в стране. Также мы полагаем, что из обвинения как минимум должны быть исключены суммы, которые выплачены некоторым свидетелям, и те, будучи допрошенными, сказали, что ничего они Фёдорову не возвращали», — пояснял Олег Полленский.
В свою очередь адвокат Елены Мялкиной Алексей Галактионов отмечал, что считает вынесенный ей приговор слишком суровым. «Учитывая ее позицию в ходе предварительного следствия, чистосердечное признание и раскаяние, ее вовлеченность, чтобы установить истину, и также ее роль в самой ситуации, я считают приговор несправедливым. Мы будем подавать апелляционную жалобу», — сообщал он.
Напомним, 27 февраля после восьмимесячного разбирательства суд назначил Фёдорову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 500 тыс. руб. штрафа, Мялкиной — 3 года и 300 тыс. При этом 1 день нахождения в СИЗО будет засчитан бывшему ректору за 1,5 дня в колонии общего режима. Экс-проректору 2 дня нахождения под домашним арестом посчитают за 1 день в колонии.
Бывшего ректора БФУ Александра Фёдорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной в начале июля 2024 года. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей (затем сумму поменялась до 35 млн).
В сентябре 2024 года Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий». В середине июля 2025 года Александр Фёдоров попросил суд оставить его в СИЗО. Такое решение он объяснил тем, что после продажи недвижимости (экс-ректор возместил ущерб университету) ему «некуда идти».