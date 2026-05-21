Челябинская область вошла в тройку лидеров акции «Мы за чистоту»

Свыше 57 тысяч южноуральцев с 18 апреля по 3 мая привели в порядок 512 территорий.

Организаторы всероссийской акции «Мы за чистоту», проводимой в соответствии с нацпроектом «Экологическое благополучие», определили топ-5 самых активных регионов. Челябинская область заняла второе место, сообщили в министерстве экологии субъекта РФ.

Так, свыше 57 тысяч южноуральцев за период с 18 апреля по 3 мая привели в порядок 512 уголков Челябинской области. Уточняется, что в уборке территорий участвовали в том числе мотоспортсмены, волонтеры, молодые сотрудники предприятий, общественные организации и местные жители.

Всего по стране состоялось свыше 13 тысяч субботников, которые собрали около миллиона россиян. Добровольцы наводили чистоту на берегах водоемов, в парках, скверах и у мемориалов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.