В Калининграде предупредили предпринимателей о недопустимости нелегальной занятости

Комиссии имеют право проверять документацию хозяйствующих субъектов для выявления нарушений Трудового кодекса и фактов нелегальной занятости. Для борьбы с такими нарушениями комиссии получают конфиденциальную информацию от налоговиков. Вызов на комиссию — первичное звено взаимодействия власти и бизнеса. Работа направлена не на штрафы, а на предотвращение нелегальных трудовых отношений. Если работодатель не является, отказывается или не устраняет нарушения в установленный срок, документы направляют в Государственную инспекцию труда Калининградской области для принятия мер.