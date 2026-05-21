В Калининграде предупредили предпринимателей о недопустимости нелегальной занятости

противодействию нелегальной занятости.
На заседание вызвали представителя судоремонтной компании и нескольких предпринимателей — партнёров крупных российских маркетплейсов. Всем вынесли предупреждение о недопустимости нарушений в сфере оплаты труда. Также им рекомендовали активнее взаимодействовать с Центром занятости населения Калининградской области, который готов помочь в подборе персонала — это особенно актуально для организаций, испытывающих кадровый дефицит.
С 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в Калининградской области составляет 28 тысяч рублей. С 1 июля его планируют повысить до 29 тысяч рублей.
Комиссии имеют право проверять документацию хозяйствующих субъектов для выявления нарушений Трудового кодекса и фактов нелегальной занятости. Для борьбы с такими нарушениями комиссии получают конфиденциальную информацию от налоговиков. Вызов на комиссию — первичное звено взаимодействия власти и бизнеса. Работа направлена не на штрафы, а на предотвращение нелегальных трудовых отношений. Если работодатель не является, отказывается или не устраняет нарушения в установленный срок, документы направляют в Государственную инспекцию труда Калининградской области для принятия мер.