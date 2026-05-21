На «Классную карту» для калининградских школ выделили 55,4 млн рублей

создание системы контроля и управления доступом, которая будет передавать сведения об обучающихся в цифровой сервис «Классная карта». Средства направят региональному министерству образования. Муниципалитеты получат субсидии в размере 50,7 млн рублей (при условии софинансирования 0,1% и централизации закупок). Ещё 4,6 млн рублей выделят государственным образовательным учреждениям.
«Классная карта» — это единая система безналичной оплаты питания и контроля доступа, которая внедряется в школах для замены наличных денег. Проект реализуется в рамках региональной программы «Карта жителя Калининградской области». Система позволяет школьникам оплачивать обеды, а родителям — отслеживать расходы в личном кабинете.
Родители пополняют счёт дистанционно через мобильное приложение. Потратить средства можно только на горячее питание в школьной столовой. Все операции отображаются в личном кабинете. По статистике, около 90% детей тратят карманные деньги на чипсы и сладости или пропускают полноценное питание. Новая система помогает решить эту проблему.
Карту также можно использовать как электронный пропуск в школу для контроля посещаемости.
В апреле 2026 года на базе калининградской школы № 58 прошло совещание по внедрению «Классной карты» в школьных столовых Гурьевского района. Участники обсудили переход на безналичную оплату питания, интеграцию системы в школьные процессы и обменялись практическим опытом.
Субсидии муниципалитетам выделяются при условии софинансирования в размере 0,1%, а также при условии централизации закупок товаров, работ и услуг.