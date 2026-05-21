С начала года 84 ребёнка-сироты в Калининградской области получили жильё

Министерство социальной политики Калининградской области отчиталось об обеспечении жильём детей-сирот в.

Источник: Kaliningradnews

2026 году. С января по май 2026 года 84 человека из этой категории получили жильё. 40 из них — благоустроенные однокомнатные квартиры (в Калининграде и Балтийске). В них сделан ремонт, установлены сантехника и электроплиты. Ещё 44 человека воспользовались федеральным жилищным сертификатом или региональной выплатой на покупку собственного жилья.

В консолидированном бюджете региона на эти цели в 2026 году предусмотрено 900 млн рублей.

Заместитель председателя правительства — министр социальной политики Анжелика Майстер сообщила, что в планах на 2026 год — обеспечить жильём не менее 350 человек из числа детей-сирот. При самостоятельной покупке квартиры можно также использовать другие меры поддержки — материнский капитал, выплату молодой семье и другие.

По инициативе губернатора Алексея Беспрозванных в прошлом году усовершенствовали порядок оформления региональной выплаты. Минимальный возраст получателя снизили с 23 до 18 лет. Сумма выплаты — не более 2 517 933 рублей (при этом житель региона самостоятельно оплачивает не менее 1% стоимости квартиры).

Размер федерального жилищного сертификата сейчас составляет более 3,7 млн рублей. Его могут получить заявители старше 23 лет при соблюдении других условий федерального законодательства.

С начала действия региональной меры (с 2024 года) ею воспользовались уже более 200 человек.

