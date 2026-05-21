В Калининградской области осталось установить береговые линии менее чем на 1 тысяче километров рек

установлению береговых линий, водоохранных зон и защитных полос рек и озёр.
Общая протяжённость водных объектов региона — 10,5 тысяч километров. Из них на кадастровый учёт поставлено или находится в стадии проработки уже 9,8 тысяч километров. Осталось установить границы менее чем на 1 тысяче километров.
В мае 2026 года приняты границы реки Товарной и озера Майского. Сейчас работы ведутся в бассейнах рек Немана, Шешупе, Инструча, Анграпы, а также на водоёмах Калининграда и Светлогорска. В апреле стартовал проект по корректировке границ бассейна реки Преголи — его протяжённость до 1300 километров.
Чёткое определение береговых линий необходимо для соблюдения природоохранных требований при любой хозяйственной деятельности вблизи водоёмов — строительстве, промышленности, сельском хозяйстве.