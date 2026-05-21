Глава Совбеза Белоруссии уличил власти Литвы в содействии ударам Украины по России

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что власти Литвы предоставили свое воздушное пространство для проведения Украиной ударов по регионам России.
Он отметил, что литовская сторона сама разрешает пролет украинских беспилотников, а затем обвиняет Беларусь и Россию в угрозе. По словам Вольфовича, несмотря на это, литовские власти запугивают собственное население и укрываются в бомбоубежищах, считая действия руководства страны «пиар-акцией» на фоне происходящего.
— Власти Литвы сами разрешили пролет украинских беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза, — заявил Вольфович в эфире «Первого информационного».
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в этом контексте предупредил о том, что Москва оставляет за собой право на самооборону в случае продолжения ударов украинских беспилотников по российской территории через Финляндию и страны Балтии.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет проявлять гибкость по отношению к странам Европейского союза, которые предоставят ВСУ свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории.