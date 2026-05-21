На «Ленфильме» в Петербурге открылась выставка «9 мая»

Выставка «9 мая» открылась в главном здании киностудии «Ленфильм» в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Она посвящена героям трех исторических эпох: Первой мировой и Великой Отечественной войнам, специальной военной операции, сообщили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.
Центральное место в экспозиции занимают портреты героев Великой Отечественной войны с документальными фактами их жизненного пути. Их предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга. Кроме того, атмосферу первых месяцев сражений передают видеотрансляции с демонстрацией фрагментов из «Боевых киносборников» 1941 года.
Экспозиционный ряд дополняют материалы о Первой мировой войне. Там выставлены подлинные литографии 1914−1916 годов художника-баталиста Николая Самокиша из фондов «Ленфильма», которые демонстрируются впервые. На них—портреты героев с описанием подвига каждого из них.
На выставке также можно увидеть серию портретов участников СВО, выполненную художником Артуром Абдулаевым. Их лица скрыты масками, балаклавами и тактическими очками. Так, смысловым центром каждой работы становятся глаза и статика тела. Выставка открыта по 30 июня 2026 года с 12.00 до 17.00.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.