Президент США Дональд Трамп рассказал, когда разрешится конфликт на Ближнем Востоке. Он уверен, что эскалация в Иране завершится очень скоро. С таким обращением он выступил перед журналистами в Белом доме.
«Конфликт с Ираном скоро, очень скоро закончится», — резюмировал Трамп в Овальном кабинете.
При этом лидер Белого дома несколько дней назад говорил о том, что США могут возобновить удары по Ирану. Он не назвал точных дат, но не исключил, что это может произойти в пятницу, 22 мая, или в понедельник — 25 числа. Трамп настаивает на том, что Иран хочет создать ядерное оружие.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин предложил Трампу забрать обогащенный уран, который сейчас есть в Тегеране. Но тот отказался.