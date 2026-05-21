В Ростовской области усилят контроль за работой управляющих компаний

Губернатор Юрий Слюсарь провёл расширенное совещание, посвящённое качеству содержания жилого фонда. На встречу были приглашены представители управляющих организаций, товариществ собственников жилья, ресурсоснабжающих структур, а также руководители местных администраций.
В ходе мероприятия новый руководитель региональной Госжилинспекции Юлия Брюховецкая озвучила ключевые приоритеты в работе с населением: каждое обращение граждан должно получать не формальный, а реальный ответ с принятием конкретных мер. В случае бездействия со стороны УК будут инициированы контрольные проверки.
Участники дискуссии обсудили и системные трудности отрасли. Представители управляющих компаний подняли тему необходимости совершенствования нормативной базы, запросили разъяснения от федеральных ведомств по перечню обязательных работ, а также отметили существенное увеличение фискальной нагрузки и операционных расходов. Губернатор поддержал идею детального анализа ситуации для формирования единой позиции — как на региональном, так и на федеральном уровне.
«Это наша общая задача. Важно проработать все доступные решения внутри области, а при необходимости — выходить с инициативами на уровень страны», — отметил Юрий Слюсарь.
Руководитель административной инспекции Николай Копичка представил статистику: за первые четыре месяца года выявлено порядка 800 фактов нарушений правил благоустройства. Основные претензии касаются несвоевременной уборки снега и неудовлетворительного состояния дворовых территорий. Губернатор акцентировал внимание глав муниципалитетов: они обязаны принимать более активное участие в решении этих вопросов, а не перекладывать ответственность исключительно на управляющие организации.
Отдельный блок обсуждения составили проблемы прозрачности в сфере управления МКД: случаи манипуляций при проведении собраний собственников, практика назначения «карманных» УК застройщиками для маскировки строительных недоделок, отсутствие публичной отчётности о выполненных работах. По этим направлениям Юрий Слюсарь поручил Юлии Брюховецкой установить персональный контроль.
«Сфера жилищного управления требует системных изменений. Наша цель — обеспечить гражданам стабильное и качественное предоставление коммунальных услуг», — подытожил глава региона.
Также губернатор напомнил представителям управляющих компаний о важности оперативного реагирования на жалобы жителей, в том числе поступающие через социальные сети.