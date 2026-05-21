Россиянам рассказали, что грозит мужчинам за прогулку по городу с голым торсом

Просто ходить по городу без футболки в жару не запрещено, но если мужчина при этом еще и нарушает порядок, он может получить крупный штраф или 15 суток ареста. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.
Юрист уточнил, что наказывают не за голый торс, а за конкретные действия. По словам Сергея Жорина, если человек матерится, пристает к прохожим или ломает имущество, его действия квалифицируют как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ.
Адвокат предупредил, что за такое поведение грозит штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток. Если же хулиган еще и откажется подчиниться полиции, штраф вырастет до 2500 рублей.
Жорин добавил, что в некоторых регионах, например в Алтайском крае, действует запрет на появление в купальниках вне пляжа. Однако сама по себе прогулка с голым торсом без агрессии и брани не является правонарушением.
Также юрист Александр Митрюк напомнил, что работники в офисах имеют право на приостановление работы в условиях чрезмерной жары, поскольку это поддерживается законодательством. Максимальный температурный режим в помещении не должен превышать 28 градусов по Цельсию. Его слова приводит «Царьград».