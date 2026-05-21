«Безжалостно отняли ребенка»: мать Мэттью Перри впервые высказалась о гибели сына

Сюзанна Моррисон, мать покойного актера Мэттью Перри, впервые прокомментировала трагическую гибель сына. Она прямо обвинила помощника актера Кеннета Ивамасу в преднамеренном снабжении звезды сериала «Друзья» запрещенными веществами.
Моррисон утверждает, что Ивамаса «потворствовал употреблению, вместо того чтобы защитить Перри». Она назвала потерю сына невыносимым ударом и выразила благодарность следователям за установление истинных причин его смерти.
— Спросите любую мать, у которой так безжалостно отняли ребенка, ничто не сможет облегчить эту боль, пока я жива, — передает слова матери покойного артиста NBC News.
Тело 54-летнего Мэттью Перри нашли 28 октября 2023 года в джакузи в его доме в Лос-Анджелесе. В отчете о вскрытии говорилось, что причиной его смерти стало острое воздействие кетамина. Всего по делу о смерти Перри свою вину признали пять человек. Джасвин Сангха стала третьим человеком, которому вынесли приговор.
Недавно американский суд вынес приговор Сангхе, передавшей смертельную дозу наркотика Перри. Сангха снабжала наркотиками весь Голливуд и имела связи в звездных рехабах. «Вечерняя Москва» разбиралась, чем известна «кетаминовая королева» и кого еще судили по делу о смерти Перри.