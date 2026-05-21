В Канском округе Красноярского края обустроят 114 площадок для мусора

Специалисты обустроят 114 площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в Канском округе Красноярского края, сообщили в региональном министерстве экологии и рационального природопользования. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В муниципалитет уже отправили 159 новых контейнеров для мусора. По словам министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина, такое количество было выбрано по результатам конкурса. Новые баки установят после того, как будут подготовлены соответствующие площадки.
Уточним, что по итогам отбора субсидии на создание и реконструкцию мест для размещения ТКО в 2026 году направлены 28 муниципальным образованиям Красноярского края. Всего в регионе планируют обустроить не менее 1,8 тыс. пространств для ТКО.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.