В Курской области ОПГ вынесли приговор за торговлю оружием из зоны СВО

Курский гарнизонный военный суд признал всех троих виновными в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенном организованной группой (ч. 6 ст. 222 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Джамалуев получил 12 лет строгого режима, а Сулейманов — восемь лет (с применением ст. 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания при наличии исключительных обстоятельств). Юнусову также вменили незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет лишения свободы). Его приговорили к 14 годам строгого режима, а также лишили звания сержанта и медали «За отвагу».