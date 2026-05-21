Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам рассказали об оплате сверхурочной работы до 240 часов

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие увеличение с.

Госдума в третьем чтении приняла поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие увеличение с 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы.

Как пояснили в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, предельная продолжительность сверхурочной работы для каждого сотрудника может быть увеличена, если это предусмотрено коллективным соглашением или отраслевым договором. Сейчас этот предел ограничен 120 часами в год.

Оплата и выходной.

Сверхурочная работа, как и раньше, будет оплачиваться в повышенном размере: первые два часа — не менее чем в полуторном, а за последующие — не менее чем в двойном. В соответствии с принятыми изменениями, при превышении 120 часов переработки все часы должны оплачиваться минимум в двойном размере.

Сотрудники с переработкой, превышающей 120 часов, имеют право на дополнительный оплачиваемый день в году для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка.

Кому нельзя превышать лимит?

Для некоторых категорий работников лимит переработок остался прежним — 120 часов в год. В их числе:

— сотрудники государственных и муниципальных учреждений, продолжительность трудовой деятельности которых по внутреннему совместительству превышает ¼ установленной месячной нормы трудового времени;

— работники, условия труда которых по итогам специальной оценки отнесены к вредным — подклассы 3.3 и 3.4 (ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).

Оформление сверхурочных.

Привлечь работника к сверхурочному труду, согласно ст. 99 Трудового кодекса РФ, с его письменного согласия возможно в определенных случаях:

— при необходимости выполнить начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки не могла быть закончена в течение рабочего времени, если ее незавершение влечет за собой порчу или гибель имущества работодателя либо создает угрозу жизни и здоровью людей;

— при ремонте и восстановлении механизмов или сооружений в тех ситуациях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для значительного числа сотрудников;

— для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если перерыв не допускается.

Фото из архива V102.RU.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!