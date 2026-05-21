Пострадавшего в школе Севастополя отправят на лечение в Москву

Медики оценивают состояние пострадавшего школьника как тяжелое, но стабильное.

Источник: Комсомольская правда

Медики Севастополя переводят одного из пострадавших при обрушении балкона в школе в Москву. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в прямом эфире на СТВ.

«Больше всего беспокойство вызывают двое ребятишек, которые пострадали больше всего. С точки зрения именно угрозы жизни сейчас ситуация тяжелая, но стабильная. У нас принято решение, что одного мальчика будем отправлять в Москву в центр», — резюмировал глава региона.

Власти Севастополя решили выдать аттестаты выпускникам, пострадавшим при обрушении балкона, без экзаменов. Им также помогут поступить в вузы. Развожаев заявил, что считает правильным решение о помощи с поступлением в вузы. Он подчеркнул, что аттестаты будут выданы по среднему баллу.

Ранее KP.RU подробно рассказал об инциденте о трагедии в школе Севастополя. Отмечается, что будущие выпускники хотели сделать памятное фото на балконе школы, но он не выдержал и рухнул вниз.