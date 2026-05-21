RTL Today: Человечество приручило голубей на тысячу лет раньше, чем считалось

Голуби, которые с давних времен являлись важными спутниками человека, могли быть приручены людьми гораздо раньше, чем принято считать. Об этом говорится в материале RTL Today.
«Исследование показало, что эти скромные птицы были впервые одомашнены 3500 лет назад, а это значит, что они были тесно связаны с нашей жизнью почти на тысячелетие дольше, чем считалось ранее», — говорится в статье.
Группа ученых провела исследование на юго-востоке Кипра, проанализировав более 150 древних костей голубей. Согласно результатам анализа, эти птицы являлись спутником человека или находились на пути к приручению еще в бронзовом веке, примерно в 1400 году до нашей эры.
Ранее KP.RU сообщал, что в США ученые сделали первый шаг на пути к воскрешению гигантской вымершей птицы моа, обитавшей в Новой Зеландии.