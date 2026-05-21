Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RTL Today: Человечество приручило голубей на тысячу лет раньше, чем считалось

Исследование на юге Кипра показало, что человечество могло приручить голубей почти на тысячелетие раньше, чем принято считать.

Источник: Комсомольская правда

Голуби, которые с давних времен являлись важными спутниками человека, могли быть приручены людьми гораздо раньше, чем принято считать. Об этом говорится в материале RTL Today.

«Исследование показало, что эти скромные птицы были впервые одомашнены 3500 лет назад, а это значит, что они были тесно связаны с нашей жизнью почти на тысячелетие дольше, чем считалось ранее», — говорится в статье.

Группа ученых провела исследование на юго-востоке Кипра, проанализировав более 150 древних костей голубей. Согласно результатам анализа, эти птицы являлись спутником человека или находились на пути к приручению еще в бронзовом веке, примерно в 1400 году до нашей эры.

Ранее KP.RU сообщал, что в США ученые сделали первый шаг на пути к воскрешению гигантской вымершей птицы моа, обитавшей в Новой Зеландии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше