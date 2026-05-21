Движение по Маслякова перекроют в Нижнем Новгороде из-за ремонта теплостей

Ремонт сетей теплоснабжения под дорогой на улице Маслякова начнут проводить с 24 мая. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода.
Специалистам предстоит заменить 470 м трубопроводов. В связи с этим перекроют дорожное движение на участке от улицы Ильинской до площади Горького.
Для удобства водителей предусмотрен объезд по прилегающим улицам: Ильинской, Горького и по площади Горького.
Также нижегородцев предупреждают, что автобусы №№ 5, 18, 22, 26, 41, 43, 78, 94, 130 будут ходить в сторону площади Горького по улицам Ильинской и Горького.
