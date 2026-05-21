В Свердловской области сельских специалистов обеспечат жильем

Средства на покупку или строительство жилья получат 44 специалиста, переехавших вместе со своими семьями, чтобы работать в селах Свердловской области. Такая мера поддержки позволяет закрепить квалифицированных сотрудников на сельских территориях и решить задачи нацпроекта «Кадры», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Выплаты жители Свердловской области получат по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». По словам губернатора региона Дениса Паслера, чтобы сельчане могли воспользоваться финансовой помощью, в области активно строят подходящее жилье. Только за последние пять лет в муниципалитетах ввели в эксплуатацию более 25 тыс. кв. метров.
«За последние пять лет почти 400 семей в 32 муниципалитетах Среднего Урала улучшили жилищные условия в рамках программы. Эффективный инструмент позволяет обеспечить людей жильем и закрепить кадры на селе», — добавил Денис Паслер.
На участие в программе могут претендовать жители Свердловской области, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, постоянно проживают на селе или планируют переезд.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.