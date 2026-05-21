В Зеленоградске на пирсе установили арт-локацию «Окно в Балтику»

В Зеленоградске на пирсе открыли вставку из стекла «Окно в Балтику». Об этом пишет муниципальная газета «Волна» в своем телеграм-канале со ссылкой на администрацию округа.
В сообщении отмечается, что архитектурный элемент — вставка из стекла — появился в рамках реализации проекта «Янтарный талисман». В администрации округа также подчеркнули, что аналогов этой арт-локаций в нашем регионе нет.
«Теперь жители и гости города смогут сделать завораживающие снимки. Особенность локации в том, что она стирает границы между человеком и стихией, создавая уникальную фотозону», — уточняется в сообщении.
Напомним, в июле 2023 года «Янтарный талисман» победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города, до 20 тысяч человек». В ноябре 2024 года проект получил положительное заключение государственной экспертизы. К работам приступили 29 января 2025 года. В июне местные власти отмечали, что завершить благоустройство планировали к ноябрю. Новый установленный срок — начало курортного сезона. Как ранее рассказывал «Новому Калининграду» главный архитектор Зеленоградского округа Денис Крыщенко, проект включает обновление променада, пирса и Аллеи дружбы.
По его словам, на пирсе меняют деревянный настил и лестницы, обновляют спуски к воде и причальные площадки, а также монтируют архитектурную подсветку. Одной из особенностей проекта должна была стать стеклянная вставка в конце сооружения. Работы выполняет местная компания ООО «Экватор», определённая по итогам конкурса.