В Красноярском крае ликвидируют 18 свалок

Общий объем отходов, которые вывезут с несанкционированных мест накопления мусора, превысит 65 тыс. кубометров. Больше всего свалок ликвидируют в городе Канске — шесть объектов, в городе Зеленогорске — три. По две свалки уберут в Красноярске, Енисейском, Казачинско-Пировском и Таймырском Долгано-Ненецком округах. Еще один объект — в Минусинском округе. На эти мероприятия направят средства, выделенные из краевого бюджета, а также деньги от штрафов и исков за экологические правонарушения.