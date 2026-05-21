В Красноярском крае ликвидируют 18 свалок

Специалисты уберут 18 свалок, которые образовались в разное время в семи муниципалитетах Красноярского края. Необходимые работы проведут при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие» до конца 2026 года, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона.
Общий объем отходов, которые вывезут с несанкционированных мест накопления мусора, превысит 65 тыс. кубометров. Больше всего свалок ликвидируют в городе Канске — шесть объектов, в городе Зеленогорске — три. По две свалки уберут в Красноярске, Енисейском, Казачинско-Пировском и Таймырском Долгано-Ненецком округах. Еще один объект — в Минусинском округе. На эти мероприятия направят средства, выделенные из краевого бюджета, а также деньги от штрафов и исков за экологические правонарушения.
«В первую очередь уберут крупные свалки, которые наносят серьезный вред экологии. Эта работа будет максимально прозрачной. Сейчас мы формируем специальную интерактивную карту. Жители и общественники смогут в режиме онлайн отслеживать ход работ по каждому объекту: подрядные организации, этапы ликвидации, вывоз отходов и поступление их на полигоны», — рассказала первый заместитель министра экологии края Юлия Гуменюк.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.