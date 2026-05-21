Какой чай наиболее полезен: специалист поставила точку в этом вопросе

Диетолог Анастасия Ефимова заявила, что «самого полезного» чая не существует. По её словам, всё зависит от способа заваривания и личной переносимости. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Эксперт пояснила, что любой настоящий чай делают из одного растения, разница лишь в обработке. Она отметила, что зелёный богат одними веществами, а чёрный — другими. Однако исследования не подтверждают лечебный эффект, а лишь говорят о снижении рисков болезней сердца.
Врач добавила, что принципиальной разницы между качественным зелёным и чёрным чаем нет. Она уточнила, что пакетированный чай тоже не вреден, а травяные напитки часто не содержат кофеин. Специалист предупредила: вреден только очень горячий напиток, который повышает риск рака.
Стоит отметить, что пластиковые электрочайники могут выделять до трёх миллиардов вредных наночастиц микропластика в воду при каждом использовании. Об этом со ссылкой на исследование ученых пишет Life.ru. Специалисты выяснили, что при первом использовании в одном миллилитре жидкости оказывается около 12 миллионов частиц.
При этом вопрос питьевого режима нельзя свести к одной универсальной норме, подходящей абсолютно всем. В жару человеку необходимо пить не менее одного литра жидкости на каждые 30 килограммов массы тела, рассказала терапевт Елена Устинова, слова которой приводит RT.