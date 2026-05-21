В Свердловской области сократилось число длительных коммунальных аварий

Число коммунальных аварий, на ликвидацию которых необходимо более суток, сократилось в Свердловской области за отопительный сезон 2025−2026 годов почти на 30% по сравнению с показателями позапрошлого периода, сообщили в департаменте информационной политики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Региональные коммунальные службы и энергетики отчитались о штатном прохождении отопительного сезона 2025−2026 годов. В этот период было зафиксировано более 1,2 тыс. технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
«Большинство технологических нарушений устранялось оперативно. Почти 79% инцидентов были ликвидированы в течение 8 часов, а среднее время устранения составило 6,5 часа», — отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.
Чтобы еще эффективнее работать в период отопительного сезона, в регионе внедряют цифровой модуль оценки готовности объектов коммунальной инфраструктуры. Кроме того, в Свердловской области продолжают модернизацию необходимых инженерных сетей.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.