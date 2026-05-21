В поселке Октябрьском Самарской области открыли обновленный школьный музей

Историко-краеведческий музей открыли в средней общеобразовательной школе в поселке Октябрьском Самарской области после капитального ремонта. Учреждение обновили при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Кинельского района.
«Открытие музея — событие знаковое. Считаю, в каждом учебном заведении должны быть такие уголки памяти. Особенно сейчас, когда дело сохранения исторической памяти становится архиважной задачей. Школьники должны видеть, знать и впитывать знания о подвигах предков», — отметил заместитель главы Кинельского района Сергей Козлов.
Данный музей создали в образовательном учреждении в 2009 году. В обновлении основной экспозиции приняли участие волонтеры, родители школьников и участников СВО. Теперь центральное место выставочного пространства занимает уникальная картина с изображением пилотов авиационного гарнизона, с которого начиналась история поселка. Также в музее появилась новая зона. Она посвящена землякам — участникам специальной военной операции.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.