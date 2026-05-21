Мурал с Нижегородской ГЭС появился около здания старинной фабрики

Художникам пришлось работать на пятиэтажной высоте.

Источник: Нижегородская правда

Рядом с комплексом зданий Бугров Бизнес Парка в Нижнем Новгороде создали новый мурал с изображением Нижегородской ГЭС. Инициатором стало АО «Гидроремонт-ВВК».

Напомним, что в конце 19-го века Николай Бугров, Яков и Матвей Башкировы основали в Молитовке льнопрядильную фабрику. Затем в здании работал госпиталь, а в одно время там занимались военным производством. Сегодня в историческом месте находится один из крупнейших бизнес-центров Нижнего Новгорода — Бугров Бизнес Парк.

Недавно АО «Гидроремонт-ВВК» решило украсить фасад примыкающего здания. Художники нарисовали на нем главный символ РусГидро — Нижегородскую гидроэлектростанцию. Им пришлось работать на пятиэтажной высоте при помощи краскопультов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что новый арт-объект появился на Нижне-Волжской набережной.