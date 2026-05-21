Мурал с Нижегородской ГЭС появился около здания старинной фабрики

Напомним, что в конце 19-го века Николай Бугров, Яков и Матвей Башкировы основали в Молитовке льнопрядильную фабрику. Затем в здании работал госпиталь, а в одно время там занимались военным производством. Сегодня в историческом месте находится один из крупнейших бизнес-центров Нижнего Новгорода — Бугров Бизнес Парк.