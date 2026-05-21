Сухум пока не окрыляет

Однако на сайте авиакомпании «РусЛайн» продажа летних билетов по направлению Пермь—Сухум так и не началась. В расписании аэропорта Большое Савино рейсов по данному маршруту тоже нет. Сейчас до Сухума из Перми можно долететь только с пересадкой. По данным сайта Aviasales, цена самого дешевого рейса в одну сторону в середине июля для одного человека составляет 38,7 тыс. руб., пересадка осуществляется в аэропорту Адлер (Сочи). Как пояс­нили «Ъ-Прикамье» в краевом минтрансе, для продолжения полетной программы из Перми в Сухум ведутся переговоры сразу с двумя перевозчиками — «РусЛайн» и «ЮВТ Аэро». «В случае согласования условий полеты будут осуществляться в июле и августе», — сообщили в министерстве.