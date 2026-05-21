Цветовую гамму такси предложили расширить в Нижегородской области

В Нижегородской области предложили расширить цветовую гамму легковых такси. Идея обсуждалась 21 мая на заседании профильного комитета Заксобрания при доработке законопроекта, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Напомним, проект закона с требованиями к единому цвету такси разработало Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. 30 апреля депутаты приняли его в первом чтении, но условились дополнительно проработать документ с участием предпринимательского сообщества.
Изначально законопроект предполагал только оранжевый цвет. Теперь же, с учетом мнения бизнеса, родилась поправка: цветовая гамма кузова легкового такси должна соответствовать оранжевому или белому цвету. Это даст таксопаркам и индивидуальным предпринимателям альтернативный выбор и снизит затраты на перекраску, особенно если машина уже белая.
Отмечается, что такси, уже получившие разрешения на перевозку, продолжат работать в прежнем цвете до окончания пятилетнего срока действия этих документов. Закон должен вступить в силу 1 сентября.