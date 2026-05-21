В селе Питерка Саратовской области благоустроят сквер

Центральный сквер в селе Питерка Саратовской области приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
В прошлом году в ходе всероссийского голосования именно эта общественная территория стала победителем. В процессе благоустройства подрядчик заменит в Центральном сквере брусчатку и смонтирует новое ограждение. Кроме того, рабочие установят подсветку для фонтана.
Как отметили в министерстве, Питерка наравне с другими населенными пунктами Саратовской области активно преображается при поддержке нацпроекта. Например, ранее в селе обустроили несколько новых зон для отдыха и привели в порядок участок набережной реки Малый Узень. А в новом голосовании, которое продлится до 12 июня 2026 года, лидирует общественная территория по улице Ленина. Авторы проекты предлагают создать там пешеходную прогулочную зону с озеленением и современным освещением.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.