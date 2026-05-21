Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Питерка Саратовской области благоустроят сквер

Подрядчик заменит там брусчатку и смонтирует новое ограждение.

Источник: Национальные проекты России

Центральный сквер в селе Питерка Саратовской области приведут в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.

В прошлом году в ходе всероссийского голосования именно эта общественная территория стала победителем. В процессе благоустройства подрядчик заменит в Центральном сквере брусчатку и смонтирует новое ограждение. Кроме того, рабочие установят подсветку для фонтана.

Как отметили в министерстве, Питерка наравне с другими населенными пунктами Саратовской области активно преображается при поддержке нацпроекта. Например, ранее в селе обустроили несколько новых зон для отдыха и привели в порядок участок набережной реки Малый Узень. А в новом голосовании, которое продлится до 12 июня 2026 года, лидирует общественная территория по улице Ленина. Авторы проекты предлагают создать там пешеходную прогулочную зону с озеленением и современным освещением.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.