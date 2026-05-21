В селе Питерка Саратовской области благоустроят сквер

Как отметили в министерстве, Питерка наравне с другими населенными пунктами Саратовской области активно преображается при поддержке нацпроекта. Например, ранее в селе обустроили несколько новых зон для отдыха и привели в порядок участок набережной реки Малый Узень. А в новом голосовании, которое продлится до 12 июня 2026 года, лидирует общественная территория по улице Ленина. Авторы проекты предлагают создать там пешеходную прогулочную зону с озеленением и современным освещением.