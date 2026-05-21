На усталость после сна может влиять всего один предмет: на что нужно обратить внимание

Даже после полноценного ночного отдыха человек может чувствовать себя разбитым. Главная причина кроется в неправильно подобранной подушке, как сообщила в беседе с Lenta.ru невролог Ангелина Логинова.
Слишком мягкое или жесткое изделие нарушает положение шеи во сне. Специалист пояснила, что в первом случае опора для головы отсутствует, а во втором — создаются лишние точки давления. При выборе она посоветовала учитывать любимую позу: для сна на боку нужна высокая подушка, а для отдыха на животе — максимально низкая.
Невролог Ангелина Батюшка добавила, что из-за неверной высоты мышцы спины постоянно напряжены. Это приводит к утренней головной боли, чувству усталости и проблемам с осанкой.
Также на продолжительность сна обратил внимание доцент Колумбийского университета Цзюньхао Вэнь. Ученые выяснили, что сон короче 6,4 или длиннее 7,8 часа ускоряет старение. Оптимальный диапазон для здоровья — от 6,4 до 7,8 часа в сутки. Такие данные приводит Life.ru.