В Воронеже объявили конкурс на оборудование выделенных полос для метробуса

Подробностями проекта поделился с воронежцами мэр Сергей Петрин.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже началась подготовка к реализации проекта метробуса. В связи с этим мэрия готовит изменение схемы организации дорожного движения, которое заключается в обособлении и упорядочении движения общественного транспорта, а также создании необходимой для нового вида общественного транспорта инфраструктуры.

Сергей Петрин в мессенджере МАХ сообщил, что 21 мая мэрия объявила конкурс по поиску подрядчика на обособление выделенной полосы делиниаторами для формирования линии метробуса. Протяженность первой выделенной полосы, которая появится на Московском проспекте и Плехановской, составит около 5,5 км — от Памятника Славы до главного корпуса ВГУ, и столько же в обратном направлении.

— Сейчас завершаем проработку схемы организации дорожного движения по всему маршруту совместно с коллегами из ЦОДД, Госавтоинспекции и других ведомств, -поделился подробностями мэр.

Реализовать проект планируют до осени. На участке, где пройдет линия метробуса, также изменятся режим работы светофоров, а где-то будет скорректирована схема дорожного движения.

Мэр добавил, что в ближайшее время стартуют торги на реконструкцию остановочных павильонов на Московском проспекте и улице Плехановской. У них увеличат посадочные площадки, чтобы они смогли вместить сразу несколько автобусов. Обновленные остановки оборудуют пандусами для беспрепятственного движения маломобильных групп населения. Завершить реконструкцию рассчитывают к июлю следующего года.

— Реализация проекта по созданию метробуса стала возможной благодаря поддержке Губернатора Александра Викторовича Гусева и партии «Единая Россия» и финансированию из средств регионального бюджета, -добавил Сергей Петрин.

