В Пермский край 22 мая вернется тепло с температурой воздуха +27 градусов

Пермский ЦГМС сообщил о потеплении на территории край с 22 мая. В Прикамье сохранится переменная облачность, ночью преимущественно без осадков. Днем местами по северу пройдет кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью составит +5…+10 градусов, в горах и низинах до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, в Перми — от +24 до +26 градусов.
В субботу 23 мая станет еще теплее. Днем температура воздуха поднимется до +25…+30 градусов. В воскресенье 24 мая в большинстве районов Прикамья ожидается кратковременный дождь и незначительное понижение дневной температуры воздуха до +23…+28 градусов.
МЧС предупреждает о сохранении высокой пожарной опасности.