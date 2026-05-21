"Астразенека" и "Сириус" будут готовить разработчиков лекарственных препаратов

СИРИУС /федеральная территория/, 21 мая. /ТАСС/. Биофармацевтическая компания «Астразенека» и научно-технологический университет «Сириус» договорились о сотрудничестве в подготовке исследователей в сфере разработки лекарств, передает корреспондент ТАСС с саммита разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех — 2026».
На саммите стороны подписали меморандум о сотрудничестве, предполагающий внедрение образовательного курса, который станет частью магистерских программ университета в области медицинской химии и биотехнологий по подготовке специалистов нового поколения, способных создавать препараты с учетом реальных потребностей здравоохранения.
«Благодаря привлечению к образовательному процессу экспертов компаний-партнеров можно обучить студентов всем необходимым для работы в проектах мирового уровня компетенциям. Эти специалисты наивысшей квалификации будут приходить в лаборатории российских высокотехнологичных компаний и своими руками создавать передовые препараты для спасения жизни российских пациентов», — отметил директор университета «Сириус» Антон Гусев.
Старший директор по клиническим исследованиям «Астразенека» в России и Евразии Надежда Тихонова отметила, что сегодня для успешного вывода препарата на рынок недостаточно просто синтезировать новую молекулу. «Важно с первого дня в лаборатории мыслить категориями индустрии: кто целевой пациент, каковы регуляторные требования, как препарат будет производиться и какое место он займет в терапии. Наша совместная программа с университетом “Сириус” направлена на формирование именно такого комплексного взгляда. Мы стремимся помочь молодым специалистам трансформировать смелые научные идеи в реальные препараты. И ожидаем, что совместный курс позволит поддержать молодых российских ученых на пути к самым громким открытиям и успешным разработкам», — сказала Тихонова.
В пресс-службе «Астразенека» отметили, что образовательный курс «Разработка лекарственных препаратов: индустриальный подход и регуляторные аспекты» будет построен на решении практических задач, охватит ключевые этапы создания препарата: от валидации терапевтической мишени и подтверждения концепции до подготовки к клиническим исследованиям и вывода продукта на рынок.
В процессе обучения молодые ученые научатся смотреть на свои разработки глазами индустрии — формировать профиль будущего лекарства и обосновывать его коммерческие перспективы. Защиту своих проектов студенты будут проводить по стандартам оценки разработок в биотехнологических компаниях.
Саммит разработчиков лекарственных препаратов «Сириус. Биотех — 2026» проходит в научно-технологическом университете «Сириус» 20−22 мая. Участники саммита, среди которых разработчики и производители лекарственных препаратов, обсуждают актуальные исследования в этой сфере и ситуацию в отрасли.