"Астразенека" и "Сириус" будут готовить разработчиков лекарственных препаратов

Старший директор по клиническим исследованиям «Астразенека» в России и Евразии Надежда Тихонова отметила, что сегодня для успешного вывода препарата на рынок недостаточно просто синтезировать новую молекулу. «Важно с первого дня в лаборатории мыслить категориями индустрии: кто целевой пациент, каковы регуляторные требования, как препарат будет производиться и какое место он займет в терапии. Наша совместная программа с университетом “Сириус” направлена на формирование именно такого комплексного взгляда. Мы стремимся помочь молодым специалистам трансформировать смелые научные идеи в реальные препараты. И ожидаем, что совместный курс позволит поддержать молодых российских ученых на пути к самым громким открытиям и успешным разработкам», — сказала Тихонова.